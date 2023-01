Élections à Toronto les 21, 22 et 23 janvier: sept candidats pour Viamonde, trois pour MonAvenir

Pierre Lermusieaux

Pierre Lermusieaux gère son propre cabinet d’avocat. Il est père d’un enfant qui n’est pas encore d’âge scolaire, «futur élève dans une école de Viamonde».

Il veut négocier avec la Ville, la Province et même le ministère fédéral des Sports pour sécuriser l’accès des élèves de la future école secondaire Greenwood au parc Parc Felstead à côté.

À plus long terme, il appuie aussi la construction d’une autre école élémentaire et secondaire dans le quartier Danforth et Victoria Park.

Il propose de renforcer le respect de la diversité à Viamonde.

Enfin, suite au fiasco d’octobre dernier, il veut rapatrier à Viamonde la gestion «par et pour» des élections scolaires. De plus, «au 21e siècle, on devrait permettre le vote en ligne, comme ça se fait déjà en Colombie-Britannique, afin d’encourager la participation des électeurs».