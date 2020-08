Elle oublie que nombre de ses lecteurs ne sont peut-être pas intéressés par un débat sur «l’apparition du Ressuscité aux femmes au tombeau, le matin de Pâques, dans le dernier chapitre de l’Évangile de Matthieu».

C’est cependant par la recherche et l’enseignement que Jérôme atterrit dans un milieu «auquel il appartenait véritablement». Or, ses études et son nouveau travail vont perforer l’armure de sa foi.

Le lectorat a droit alors à un débat sur comment une Église machiste et misogyne continue à garder les paroissiens «dans des croyances dépassées et des pratiques désuètes».

Journal intime?

Odette Mainville a largement puisé dans son background professionnel pour mener à terme son projet d’écriture.

Le roman est une analyse fouillée d’une Église en perte de vitesse. Plusieurs remarques d’ordre sociologique émaillent le récit, dont cette phrase lapidaire: «Quand le pouvoir religieux s’impose, les droits des femmes reculent.»

Le grand cahier du titre est-il un journal intime, une thèse, un manuscrit…? Je vous laisse découvrir réponse à cette question au fils des cinq parties du roman.