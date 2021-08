Les syndicats de l’éducation appuient la vaccination obligatoire

Après quelques hésitations ces dernières semaines, les quatre grands syndicats de l’éducation en Ontario, dont l’Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), réclament la vaccination obligatoire contre la covid du personnel et des élèves de toutes les écoles.

«Pour offrir le plus de protection possible aux élèves et aux collectivités de l’Ontario, nous croyons que toutes les personnes dans une école, qu’elles y travaillent ou qu’elles y étudient, devraient être vaccinées si elles sont admissibles au vaccin et en mesure de le recevoir en toute sécurité.»

Des accommodements à la vaccination obligatoire

Les syndicats reconnaissent toutefois que des exceptions et des accommodements puissent être accordés «pour des raisons médicales ou religieuses». Et que ces non-vaccinés ne soient pas «désavantagés d’aucune façon».

Ces personnes exemptées devraient alors se soumettre à des tests périodiques de covid, et se conformer à des «protocoles de sécurité renforcés».

Au début du mois, le gouvernement a confirmé que la rentrée scolaire de septembre se ferait en présentiel pour tous, cinq jours par semaine, avec plusieurs mesures de protection et d’adaptation à la pandémie.