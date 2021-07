Ontario : les vaccinés de la ville et les non-vaccinés de la campagne

Tout comme les régions de York, de Niagara et de Halton, la Ville d’Ottawa est parmi celles qui ont réussi à administrer au moins une dose à plus de 80% de sa population de 12 ans et plus.

«Évidemment, Ottawa est une ville de fonctionnaires. Depuis le début, on écoute les consignes», rappelle la professeure Tellier.

Moins de 200 cas par jour

La santé publique de l’Ontario fait état, jeudi, de moins de 200 nouveaux cas de covid enregistrés la veille, pour la septième journée consécutive.

En tout, 547 705 infections au coronavirus ont été constatées en Ontario depuis janvier 2020. 536 987 personnes en ont guéri, 9275 en sont morts (moins de 10 par jour depuis deux semaines).

Chaque jour depuis une semaine, moins de 200 malades de la covid doivent demeurer à l’hôpital: la majorité aux soins intensifs et la majorité composée de gens qui n’ont pas été vaccinés.