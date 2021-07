Passeport vaccinal: code QR au Québec, courriel en Ontario

Le Québec a maintenant un passeport vaccinal qui pourra bientôt être exigé dans certaines situations. Ce ne sera pas le cas en Ontario.

Qu’adviendra-t-il des Ontariens qui souhaitent prendre part à des activités dans la province voisine?

Le passeport vaccinal québécois à partir septembre

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé jeudi après-midi les détails de son passeport vaccinal.

Son utilisation débutera en septembre, lorsque tous les Québécois auront eu l’opportunité de recevoir les deux doses du vaccin contre la CoViD-19.

La preuve d’une pleine vaccination ne sera demandée que si un territoire ou un certain secteur est aux prises avec «un enjeu d’éclosion», a fait savoir le ministre Dubé, et ne sera utilisé que pour des services non essentiels.