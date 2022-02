Les éditeurs franco-canadiens ont su tirer profit de la pandémie

L’isolement a pesé sur certains auteurs

Si l’écriture est une activité solitaire, Stéphane Cormier note que l’isolement a pesé sur plusieurs auteurs après plusieurs mois de pandémie : «À partir du moment où le livre est publié, tu peux voir l’impact que ça a sur les lecteurs. Quand pendant deux ans tu n’as pas cette opportunité-là, ça peut être difficile.»

Ce qui manque le plus à Serge Patrice Thibodeau, ce sont les lancements-spectacles traditionnellement organisés par les Éditions Perce-Neige. «Ça fait deux ans qu’on n’a rien pu faire et ça, c’est triste. On a quand même des idées pour retrouver notre public et en développer d’autres», assure-t-il.

Autant de travail, moins de résultats

La maison d’édition a fait le choix à la fin 2020 de ne plus s’investir dans les salons du livre virtuels parce que «ça nous demandait autant de temps que les salons du livre en présentiel… Et ça n’avait absolument aucun impact – du moins pour nous», indique le directeur.

La petite équipe n’a pas chômé pour autant : «Ça nous a permis de prendre ce temps-là et de le mettre ailleurs, pour d’autres projets», ajoute-t-il.

Il nomme entre autres un projet de développement des voix émergentes au Nouveau-Brunswick «qui connait un immense succès, ça dépasse même nos attentes».