Mireille Messier : achetez un livre franco-ontarien cette semaine!

« Depuis l’année dernière, je me suis familiarisée avec plusieurs plateformes en ligne, et mes ateliers fonctionnent toujours très bien », explique-t-elle. Elle a notamment dû faire des versions PDF de ses livres pour pouvoir les projeter sur écran.

Cette nouvelle organisation lui a permis d’atteindre de nouveau sa moyenne d’une centaine d’ateliers par année. Lors de ceux-ci, elle évoque notamment le métier d’auteur, et ce qu’elle nomme « la chaîne du livre ».

Les présentations virtuelles ont même de nouveaux avantages à ses yeux. « Les enfants me voient directement dans mon milieu de travail et je peux leur montrer tous mes brouillons, livres et illustrations. Il y a une proximité qui s’est créée, les enfants me posent des questions plus pointues ou même me montrent un texte qu’ils ont écrit ! ».

Et elle peut désormais intervenir face à plusieurs classes en même temps, sans avoir besoin de se déplacer. L’auteure a par exemple animé des ateliers pour des écoles du Yukon, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick ainsi que de Colombie-Britannique.

Mireille Messier souligne également l’initiative du programme « Lire en Ontario », qui finance les interventions d’auteurs francophones dans les écoles. « C’est important de permettre à toutes les écoles, même celles avec moins de moyens, d’inviter les auteurs francophones », insiste-t-elle.