La pandémie, un vrai casse-tête pour les éditeurs franco-ontariens

Dans le monde de l’édition, la pandémie de CoViD-19 force à reporter la sortie de nouveaux titres, à organiser des lancements et salons du livre virtuels, voire à offrir des livres au rabais. C’est notamment le lot des maisons franco-ontariennes.

Les imprimeurs vont graduellement rouvrir, mais «sortir un livre papier maintenant serait un suicide, car les librairies sont encore fermées», affirme Marc Haentjens, directeur général des Éditions David.

«Nous n’avons rien annulé, juste reporté de quelques mois, pour la rentrée d’automne», note Lara Mainville, directrice des Presses de l’Université d’Ottawa.

La codirectrice générale et directrice de l’édition aux Éditions Prise de parole, denise truax, souligne pour sa part que «c’est un sérieux casse-tête de faire le pont entre la rentrée littéraire du printemps et celle de l’automne. D’une part, il ne faut pas inonder le marché et, d’autre part, il faut rassurer les autrices et auteurs qui veulent passer à autre chose.»

Livres numériques en hausse

En ces temps difficiles où le confinement est de mise, les livres restent un excellent moyen de se divertir et de voyager dans le confort de son salon. Aussi le Regroupement des éditeurs franco-canadiens a-t-il décidé d’offrir une sélection de 28 livres numériques, dont 13 publiés chez des éditeurs franco-ontariens, à 50 % de rabais jusqu’au 30 avril.