Écoles catholiques: 25e anniversaire à Peterborough, 10e à Scarborough

«Nous sommes fiers du chemin parcouru et des nombreuses réalisations de nos élèves et de l’ensemble des membres du personnel», a dit Nicole Mollot. «Cette école a été fondée sur des principes de bienveillance, d’innovation pédagogique et de collaboration qui continuent de guider notre mission éducative aujourd’hui et pour les années à venir.»

61 écoles

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille des élèves de la maternelle à la 12e année au sein de 47 écoles élémentaires (maternelle à 6e année), une école intermédiaire (7e et 8e), 11 écoles secondaires (7e à 12e) et deux écoles élémentaires et secondaires, sur un territoire qui s’étend de Niagara à Peterborough, en passant par Toronto et la baie Georgienne.