Des enfants dans la maison d’un savant fou

22 juillet 2018 à 13h55 22 juillet 2018 à 13h55

Dans un quartier d’une petite ville anonyme, la rumeur court qu’une maison est celle d’un savant fou qui y mène des expériences terribles. Piqués par la curiosité et surmontant leurs craintes, des jeunes essaient parfois de s’aventurer dans cette maison aux secrets bien gardés.

C’est la prémisse de la série Échappe-toi si tu peux, diffusée cet été à la télévision pancanadienne francophone Unis TV. À chaque épisode, un nouveau trio de jeunes entre dans la maison pour relever les défis du Professeur Kloridric.

La seule façon de s’en sortir est de résoudre les énigmes qui leur permettent de déchiffrer un code à 3 chiffres permettant de déverrouiller la serrure de la porte.

Le trio a un temps déterminé pour explorer en détail trois pièces: le bureau, la salle d’expériences bizarres et le laboratoire. Le jeu combine la résolution d’énigmes par association d’idées et d’images, de jeux d’observation et de déduction, de connaissances générales et l’exécution d’une recette scientifique en laboratoire. L’équipe doit faire preuve d’habileté intellectuelle et physique pour s’évader.

Échappe-toi si tu peux est un jeu de collaboration amusant pour les 9 à 12 ans, inspiré des meilleurs jeux d’évasion grandeur nature et conçu pour faire participer les téléspectateurs.

Chaque épisode propose un thème différent avec de nouvelles énigmes, de nouvelles épreuves, et différentes expériences scientifiques, en lien avec les intérêts de notre équipe du jour. Le tout dans une ambiance à la fois bizarre et claustrophobe…