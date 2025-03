Douleurs chroniques: comment favoriser l’écoute?

Pour répondre aux besoins des patients, il faut donc au départ chercher à les comprendre, en partant de ce qu’ils témoignent sur la façon dont ils vivent avec cette douleur. Et dans la liste des besoins exprimés, on retrouve l’importance d’une relation empathique, d’un programme d’exercices supervisés qui soit adapté, clair et personnalisé.

Le «bon» physiothérapeute

Les chercheurs voulaient non pas cerner les bons soins à donner, mais plutôt voir si les besoins identifiés résultaient des malades ou des professionnels.

Car il n’y a pas de protocole de physiothérapie pour ces patients, relève M. Gervais-Hupé. «Il n’y a pas une recette. Ce sont généralement des soins personnalisés qui passent par la collaboration entre le professionnel et son patient, dans le but d’adapter le quotidien de celui-ci.»

Parmi les services offerts, on dénombre des exercices et des thérapies manuelles (comme le massage), de l’éducation et des conseils, ainsi que de l’apprentissage à l’autogestion de la douleur.

«Il faut être à l’écoute, mais aussi prendre le temps de s’intéresser aux besoins propres aux personnes, faire de la place pour l’expression et impliquer les patients dans les études. Plus on va leur faire une place, plus ils vont se porter mieux», pense le jeune chercheur.