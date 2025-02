Les maladies du vieillissement: nature ou culture ?

Quelle est la première cause d’un risque plus élevé de souffrir d’une maladie associée au vieillissement: la génétique ou le mode de vie? Les deux, conclut la plus vaste étude sur le sujet.

C’est une question qui intéresse un grand nombre de gens depuis longtemps, et le vieillissement de la population la rend plus importante encore.

Mais c’est une question complexe.

De nombreux «facteurs environnementaux» peuvent être pris en compte par les chercheurs qui tentent de trouver une corrélation: l’alimentation, l’exposition à différents types de polluants, l’exercice physique, la cigarette, etc. Et d’ordinaire, ces recherches portent sur quelques milliers de personnes.

400 000 personnes

Cette fois, une équipe britannique vient de s’attaquer à un échantillon de 400 000 personnes.