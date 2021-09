Des millions de doses de vaccins anti-covid jetées?

Au-delà du fait que ces pays ont acheté à l’avance plus de doses qu’ils n’en ont besoin, le principal problème est en effet la date d’expiration. Même si tous ces pays décidaient du jour au lendemain d’envoyer toutes leurs réserves actuelles à l’étranger, des millions de doses seront bientôt inutilisables parce qu’elles ont attendu trop longtemps.

En théorie, il serait possible aux compagnies pharmaceutiques de demander une autorisation d’urgence aux autorités de la santé pour continuer d’utiliser un vaccin au-delà de sa date d’expiration. Le reportage du British Medical Journal, paru le 27 août, note qu’en Grande-Bretagne, aucune des compagnies n’a jusqu’ici fait une telle demande.

Pas dangereux, mais inefficace

Il faut noter que la crainte n’est pas qu’un vaccin devienne dangereux une fois passée sa date d’expiration. La crainte est plutôt qu’il soit inefficace.

Par exemple, dans le cas des vaccins à ARN, la fragilité des fragments d’ARN est bien connue et il est possible que la nanoparticule de lipides qui les protège ne remplisse plus sa tâche si on l’attend trop longtemps.

Toutefois, dans l’état actuel des connaissances, il n’existe aucune preuve comme quoi les vaccins actuellement utilisés contre la covid perdraient de leur efficacité une fois dépassée la date en question.