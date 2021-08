Une 3e dose du vaccin: prématurée… inutile… immoral?

Il pourrait s’agir du signal d’alarme comme quoi l’efficacité du vaccin diminue après sept ou huit mois, ou diminue face au Delta.

Mais ça pourrait aussi être la combinaison du fait que les aînés, qui ont été les premiers vaccinés, ont un système immunitaire plus faible, et que la fin des mesures de distanciation sociale en juin les a plus souvent exposés à des gens contaminés.

Là-bas, une campagne d’injection d’une troisième dose chez les 50 ans et plus a commencé la semaine dernière. La France et l’Allemagne l’envisagent.

Le virus de la covid voyage plus

Il est également possible que l’interruption des mesures sanitaires dans certains des sept États américains étudiés — le masque qui cesse d’être obligatoire à l’intérieur, par exemple — puisse expliquer une hausse du nombre de cas, y compris chez les vaccinés.

Avec davantage de contacts, le virus voyage plus — spécialement le variant Delta, plus contagieux. Et même si seule une petite proportion des millions de vaccinés s’avérait vulnérable, ça finirait par avoir un impact statistique.