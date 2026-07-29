Donner sa langue au chat: une série documentaire pour être fier de sa langue

Le troisième épisode de la série documentaire Donner sa langue au chat s’est fait attendre. Alors que les deux premiers épisodes ont été publiés fin 2021 et 2022, le créateur de contenu et réalisateur franco-ontarien Phil Rivière a dû faire preuve de résilience pour parvenir à lancer le troisième au début juillet.

La série consacrée aux réalités des francophones en situation minoritaire au Canada suit un fil conducteur.

Le premier revient sur les grandes luttes des francophones en situation minoritaire.

Le deuxième s’intéresse aux relations linguistiques au Canada.

Le plus récent aborde notamment l’insécurité linguistique, l’assimilation et les différentes façons de parler français.