Doit-on s’inquiéter de la présence de plomb?

Connue sous le nom de «Maman anti-plomb», Tamara Rubin, une mère de famille américaine, met en garde ses abonnés sur les réseaux sociaux, depuis des années, contre les dangers du plomb. On constate toutefois que traces de plomb et danger ne sont pas la même chose.

Faits à retenir

– Il y a du plomb partout, mais il faut se demander en quelle quantité.

– Il faut aussi se demander quelle quantité est absorbée.

– La présence de plomb n’est pas automatiquement synonyme de risque pour la santé.

Tests de détection du plomb

Déjà en 2019, le site de vérification des faits Snopes signalait avoir reçu plusieurs questions concernant les affirmations de Tamara Rubin, ou Lead Safe Mama. Celle-ci est réputée pour effectuer des tests de détection du plomb dans toutes sortes de choses autour d’elle et publier ses conclusions sur les réseaux sociaux.