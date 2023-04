Dix ans et plein de projets pour Douce France

Le 7 juin 2013 ouvrait à Toronto la chocolaterie et épicerie fine Douce France, alors sur la rue Yonge. En 2018, le magasin a déménagé sur l’avenue Danforth. Depuis dix ans maintenant, le commerce est en constante évolution, avec toujours de nouveaux projets en perspective, notamment en cette année anniversaire.

Douce France vous tiendra informés à travers ses différentes publications sur ses réseaux sociaux. Restez branchés!

Il était une fois un salon de thé…

Comme toute entreprise qui se doit de remettre en question son mode de fonctionnement et faire preuve de flexibilité et d’aptabilité pour répondre aux imprévus et aux aléas de la vie, Douce France a remplacé son salon de thé, qui était très apprécié pour son «service à la française», par un service en ligne.

Ainsi, un nouveau site internet a vu le jour permettant de faire des envois postaux partout au Canada, aux États-Unis et d’offrir un service de livraison en local. Ces services sont d’ailleurs gratuits à partir d’un certain montant et selon votre zone géographique.

«Dans toutes situations, quand vous avez un commerce ou une affaire», explique la propriétaire Christel Saba, «il ne faut pas trop réfléchir. Je suis plutôt une personne d’action.»