Distribution de tests de covid à la réouverture des écoles

Leur utilisation sera optionnelle, a indiqué le ministère. Davantage seront envoyés à nouveau lorsqu’ils seront rendus disponibles.

Les parents informés sur l’absentéisme

Les parents ne seront plus informés lorsque l’enseignant ou un camarade de classe de leur enfant contracte la covid. Les écoles et les bureaux de santé publique locaux communiqueront plutôt les absences, mais seulement si elles atteignent un certain nombre.

Lorsqu’une école verra son taux d’absentéisme atteindre 30%, l’école et le bureau de santé publique locale informeront les parents de la situation.

Une école qui compte 30% d’absences ou plus ne sera pas systématiquement forcée de faire l’école à distance, puisque chaque absence n’est pas nécessairement un cas de covid.

École à distance

Ainsi, c’est seulement si les absences sont trop nombreuses et si le système scolaire n’est pas en mesure de remplacer les membres du personnel absents, notamment en faisant appel aux enseignants retraités et aux étudiants en enseignement, que l’apprentissage à distance sera considéré comme possible solution.