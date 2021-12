Des amendes salées pour la revente des tests rapides de covid

Depuis le tout début de la campagne de vaccination il y a un an, 81% des Ontariens de 5 ans et plus, soit ceux qui sont désormais admissibles à la vaccination, ont reçu deux doses.

Selon les autorités de la Santé, les non-vaccinés demeurent toujours les plus nombreux parmi les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs en Ontario.

En tout, l’Ontario a recensé plus de 650 000 infections au coronavirus (dans une population de 14 millions d’habitants). Plus de 620 000 personnes ont été déclarés guéries. Plus de 10 000 en sont mortes.