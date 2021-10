On devra vivre avec la covid? Probablement

Les variants de la covid compliquent les prédictions

La comparaison avec la rougeole a toutefois ses limites. On peut certes espérer que les vaccins suffiront à éliminer la covid comme ils l’ont fait pour la rougeole… Mais c’est mal connaître le virus auquel on a affaire.

La rougeole est un virus stable qui ne change pas lorsqu’il se multiplie pour infecter plus de gens. Au contraire, avec le SRAS-CoV2, on a vu apparaître, depuis un an et demi, plusieurs variants, certains plus virulents que la souche originale.

Jusqu’à quel point ces variants permettent-ils d’échapper en partie aux anticorps, on n’en est pas encore sûr.

Les vaccins anti-grippe moins efficaces

On sait toutefois que les coronavirus, comme le SRAS-CoV-2, changent quatre fois moins rapidement que la grippe. Les vaccins devraient donc conserver une relative efficacité.

Et s’il s’avérait que les vaccins doivent être mis à jour, on peut s’attendre à ce que les chercheurs aient la tâche plus facile qu’avec la grippe, pour qui il existe de nombreuses souches différentes.