Preuve vaccinale en Ontario: l’application prête à être téléchargée

Alors que la province faisait état d’à peine 500 nouveaux cas de covid, vendredi, le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé que l’application intitulée VérifOntario, affichant la preuve de vaccination en format de code QR, peut désormais être téléchargée et sera prête à être utilisée le 22 octobre, comme prévu.

Le code QR remplace le courriel du ministère de la Santé contenant les deux documents qu’on nous demandait ici et là, avec une preuve d’identité, depuis quelques semaines.

Le premier ministre Ford a remercié les Ontariens pour leur «patience» face à ce code QR «temporaire». Selon lui, le passeport vaccinal est le meilleur moyen d’éviter d’éventuels confinements.

Téléchargement de la preuve vaccinale

Le gouvernement ontarien a décidé de mettre en place un processus de téléchargement ordonné pour s’assurer que l’application ne soit pas submergée par tous les utilisateurs.

Ainsi, les personnes dont l’anniversaire est entre janvier et avril peuvent numériser leur code QR dès ce vendredi 15 octobre. Celles nées entre mai et août pourront le faire dès samedi. Et les individus nés entre septembre et décembre pourront numériser leur code QR à partir de dimanche.

Pour obtenir le certificat de vaccination en format de code QR, il faut se rendre sur le portail provincial de prise de rendez-vous ou appeler l’InfoCentre provincial pour la vaccination. Il sera aussi possible d’imprimer le code QR et de le présenter comme preuve de vaccination.