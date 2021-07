On pouvait en déduire que l’épidémie avait commencé à se répandre au début de décembre 2019.

Premier cas de covid quelques semaines avant

Mais d’un simple point de vue statistique, il était également possible que le virus ait circulé depuis quelques semaines de plus.

Les premiers contaminés auraient pu ne transmettre le virus qu’à une petite poignée de gens. Les cas de «pneumonie atypique» auraient pu être trop rares pour être détectés comme anormaux.

Dès lors, l’autre voie devient l’analyse des montagnes de données accumulées sur cette pandémie depuis 18 mois.

Un modèle basé sur les déclarations officielles

Dans un article prépublié le 24 juin, une équipe de trois chercheurs en biologie et en écologie explique avoir construit un modèle basé sur les dates de déclaration des cas de CoViD-19 dans plus de 200 pays et territoires.