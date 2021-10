Oui, la covid peut avoir un impact sur la fertilité

Les chercheurs avaient observé une diminution du nombre de spermatozoïdes dans la moitié des cas. Le virus avait également été détecté dans les testicules d’un des sujets.

De plus, une biopsie réalisée sur les testicules d’un survivant de la maladie, trois mois après sa guérison, avait montré la présence du virus.

Enfin, lors d’une chirurgie visant à installer un implant dans le pénis de deux hommes souffrant de dysfonction érectile, l’analyse des tissus a aussi révélé des traces du virus neuf mois après l’infection.

Des virus envahissent les testicules

«Les scientifiques savent que d’autres virus envahissent les testicules et affectent la production du sperme et la fertilité», écrivait Ranjith Ramasamy quelques mois plus tard dans un texte du site interuniversitaire The Conversation.

Lorsqu’un homme est infecté par le virus de la covid, la réponse inflammatoire qui s’ensuit perturbe la barrière sang-testicule. Cela permet au virus d’atteindre le système reproducteur. C’est ce que résumait le biologiste Robert John Aitken dans une lettre à la revue Andrology parue en août dernier.