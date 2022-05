De quel côté se trouve Dieu en temps de guerre?

Avec qui négocier, sinon l’ennemi?

Le père Ioan Sauca, secrétaire général du COE, est d’avis que la décision qui sera prise le mois prochain par le Comité central est des plus brûlantes.

Mais, il n’hésite pas à faire connaître sa position. «Si nous excluons ceux que nous n’aimons pas ou avec lesquels nous ne sommes pas d’accord, avec qui allons-nous parler et comment pouvons-nous avancer vers la réconciliation et une paix juste et durable?»

Le COE rassemble eeglises, dénominations et communautés religieuses d’une bonne centaine de pays et territoires du monde entier. Ces églises représentent plus de 580 millions de chrétiens et comprennent la plupart des églises orthodoxes, anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de nombreuses églises unies et indépendantes.

Si les églises fondatrices du COE se trouvaient pour la plupart en Europe et en Amérique du Nord, de nos jours ce sont les congrégations membres en Afrique, en Asie, aux Caraïbes, en Amérique latine, au Moyen-Orient et dans la région du Pacifique qui sont en majorité. Le COE compte actuellement 352 églises membres.

Offrir une chance à la paix

Le contrôle de l’information exercé par le régime russe a pour effet qu’une majorité des citoyens de la Russie sont mal informés et acceptent aveuglement les discours de Poutine.