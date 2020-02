Deux nouvelles élèves conseillères à la table de MonAvenir

Elle est également membre de l’équipe séniore de ballon-volant au sein de son école. Entraîneuse de gymnastique et ancienne gymnaste de compétition, «sa détermination et son leadership lui serviront dans son nouveau rôle», pense M. Blais.

Sophia Joseph siégeait au conseil des élèves de Monseigneur-de-Charbonnel la 8e à la 10e année. Elle a siégé sur le comité des jeux de l’AESD et sur le comité environnemental.

Elle aussi fait partie de plusieurs équipes sportives, et elle écrit dans le journal de l’école La Griffe.

Réalité des élèves

«La présence d’élèves autour de la table est extrêmement importante et nous permet de mieux comprendre leur réalité et leurs besoins», a déclaré Melinda Chartrand, la présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir (17 500 élèves dans 61 écoles, de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne).