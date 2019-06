Monseigneur-de-Charbonnel a son journal numérique: La Griffe

Pour la 3e année consécutive, les élèves de l’école secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel, à North York, publient leur webmagazine électronique intitulé La Griffe.

Le projet a commencé en 2016, initié par Najwa Daou, enseignante de cours de français et de IB, dans le but de promouvoir l’utilisation de la langue française à l’école et de motiver les élèves de la 7e à la 12e année à lire, écrire et discuter en français, tout en activant leur curiosité intellectuelle et leur esprit créatif.

Nouvelle équipe chaque année

Chaque année, une nouvelle équipe rédactionnelle formée d’élèves de 11e et de 12e année est invitée à prendre en charge la publication du webmagazine et décide de son format, de sa périodicité et des thèmes discutés.

Tous les élèves de l’école sont invités ensuite à soumettre leurs articles en respectant la date d’échéance fixée au préalable.

Ces articles sont corrigés par deux membres de l’équipe rédactionnelle qui s’évertuent, avec l’enseignante responsable, à passer sous la loupe tous les articles. Puis les responsables artistiques réalisent la mise en page et la conception de la couverture.