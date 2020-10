Des tortues peuvent respirer par leur derrière

La suite des aventures d’Elsa et Anna dans La Reine des Neiges 2 est devenue en 2020 le plus gros succès de l’histoire des films d’animation.

Dans ce deuxième volet toutefois, le bonhomme de neige Olaf assure que les tortues peuvent respirer par leur derrière. Vérification faite, elles n’en sont pas toutes capables, mais il existe effectivement un certain nombre d’espèces de tortues qui peuvent le faire.

Le biologiste Jason Schaffer, de l’Université James Cook, en Australie, explique que toutes les tortues ont une respiration aérienne, c’est-à-dire qu’elles font entrer l’oxygène de l’air par les narines en direction des poumons.

Mais certaines d’entre elles sont aussi capables de capter l’oxygène de l’eau grâce aux surfaces de leur corps sur lesquelles affleurent des vaisseaux sanguins: la muqueuse de leur gorge, leur peau, et même leur cloaque — l’organe qui, chez les oiseaux et les reptiles, permet la sortie des œufs et l’évacuation de l’urine et des excréments.

Respiration aquatique

C’est le cas par exemple des tortues serpentines à gorge blanche (Elseya albagula) qu’on peut voir évoluer dans les rivières du Queensland, en Australie.