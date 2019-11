Des sorties à faire à Toronto cette semaine : du 18 au 24 novembre

Grosse semaine d’activités culturelles francophones à Toronto avec: le déjeuner-débat du Club canadien sur la «Résistance» franco-ontarienne mercredi; le «happening» franco-ontarien En grève autour de théières fumantes à The Attic jeudi; les deux premières représentations de la comédie Silence, on tourne! des Indisciplinés à l’auditorium de l’école Toronto Ouest vendredi et samedi; et le festival annuel Cinéfranco qui commence vendredi.

Mais aussi: une escapade en forêt, des dégustations, une exposition, encore des films…

Mercredi 20 novembre : balade en forêt

Le jardin botanique de Toronto organise une visite guidée en forêt dans le ravin Wilket Creek que longe la rivière Don, l’occasion d’en apprendre plus sur la nature environnante, mais également d’apprendre quelles sont les menaces qu’elle doit affronter.

Échappez-vous de 11h à 12h30 au Toronto Botanical Garden.

Du jeudi 21 au dimanche 24 novembre : vins et gastronomie

Des dégustations de vins d’Alsace à la vodka, en passant par le cidre doux, les fins connaisseurs de plus de 19 ans pourront s’en donner à cœur joie à la Gourmet Food & Wine Expo.