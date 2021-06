Des services en santé mentale adaptés aux communautés noires

Services culturels, éducation et soutien

Soucieux d’ouvrir le débat sur les tabous de la maladie mentale, l’Institut Résiliences mène des recherches dans le but de développer des connaissances sur les besoins de groupes cibles.

«La spécificité de l’Institut repose sur son approche qui se veut culturelle et cohérente, avec les transmissions et repères qui font du sens pour les personnes noires», précise Mme Tsobgni, qui est originaire du Cameroun.

«Nous aspirons à fournir des services culturels, éducatifs et de soutien en santé mentale pour les membres issus de la communauté noire, africaine, francophone.»

L’Institut Résiliences a récemment lancé son premier magazine en ligne Résiliences, le webzine d’impact sur les cultures africaines et les expériences en matière de santé mentale. «Les familles, les couples, les jeunes, les hommes et les femmes, tout le monde y trouve sa place et y a une rubrique.»

La psychologue et clinicienne prolifique a précédemment publié deux ouvrages de thérapie sur les problématiques de la monoparentalité et des relations parents-enfants: Guérir nos blessures d’enfance et Mère célibataire africaine.