L’album Différente : la santé mentale abordée en musique

La parolière va-t-elle prendre le dessus sur la romancière?

Avec les chansons, j’ai trouvé ma niche. On a plein de projets en marche et on s’amuse beaucoup!

Peut-être que ça correspond à ce phénomène de la société d’aujourd’hui, où notre capacité d’attention est assez limitée. On est capables de prêter attention pendant quelques minutes et hop! On passe à autre chose. Avec une chanson, on a plus de chances de passer notre message. Ça donne des résultats beaucoup plus puissants.

Le roman correspond moins à notre société actuelle, qui veut que tout aille vite. J’ai beaucoup aimé le processus d’écriture des romans, mais je sens que j’ai moins de temps devant moi.

On commence par lire le livre ou écouter l’album?

À ce point-ci, on écoute l’album, certainement! On vient de le sortir, puis on peut l’écouter sans avoir lu le livre. Et si ça donne envie de lire le livre, tant mieux!

La romancière-parolière

Marie Gingras a écrit deux romans: Anatomie d’un suicide et autres mensonges, qui a été finaliste au Prix littéraire du journal Le Droit, et La poulette grise, finaliste au prix Christine-Dumitriu-van-Saanen et au Prix du livre de la Ville d’Ottawa.