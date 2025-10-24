Des prix exorbitants pour voir les Blue Jays en Série mondiale

Blue Jays
Les amateurs de baseball au Canada ont attendu 32 ans pour que les Blue Jays se qualifient en Série mondiale... à des prix exorbitants. Photo: bluejays.fanportal-mlb.com
Publié 24/10/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Les amateurs de baseball au Canada ont attendu 32 ans pour que les Blue Jays se qualifient en Série mondiale. Ceux qui voulaient assister en personne aux coups sûrs de leurs joueurs préférés devront peut-être attendre encore plus longtemps, alors que les prix des billets augmentent à vue d’œil.

Les Blue Jays de Toronto se sont qualifiés pour la Série mondiale, lundi soir, après sept matchs contre les Mariners de Seattle.

Le lendemain matin, quand les billets ont été mis en vente sur le site Web de Ticketmaster Canada, la plupart avaient déjà disparu aux mains des revendeurs.

Les fans des Blue Jays qui souhaitent assister en direct aux coups de Vladimir Guerrerro Jr. et de George Springer, ou aux lancers de Trey Yesavage, devront peut-être se contenter de leur salon, puisque certains billets de la section 500, située au fin fond du stade, sont affichés à 2000 $, et d’autres sont offerts à des coûts dépassant les 10 000 $.

Blue Jays
Md Siddiqur Rahman Lays. Photo: Émilie Gougeon-Pelletier, Le Droit

«La revente devrait être interdite»

Md Siddiqur Rahman Lays travaille dans un dépanneur situé à côté du centre Rogers, à Toronto.

À chaque fois que les Blue Jays jouent à la maison, M. Lays voit passer les dizaines de milliers d’adeptes de baseball qui se rendent au stade pour assister à une joute.

«Ce serait le rêve d’une vie d’assister à une partie ici, mais les prix sont complètement hors de ma portée», déplore-t-il.

De son côté, Wendy Murphy se dit consciente qu’elle a de la chance: elle a eu droit à une longueur d’avance pour obtenir des billets de Série mondiale, puisqu’elle avait des billets de saison régulière.

«Mais la revente devrait être interdite», dit celle qui sera assise derrière l’enclos des releveurs, vendredi.

Wendy Murphy et M. Lays aimeraient que l’Ontario mette en place des mesures pour limiter les prix de revente des billets.

Blue Jays
Wendy Murphy. Photo: Émilie Gougeon-Pelletier, Le Droit

Doug Ford veut agir

«Personnellement, je vais en parler à toute l’équipe, mais ils exploitent les gens», a lancé le premier ministre de l’Ontario Doug Ford aux journalistes, mercredi, alors qu’il se dirigeait vers son bureau pour une réunion du cabinet.

Doug Ford a ciblé la compagnie Ticketmaster, soit l’entreprise qui a les droits de vente des billets au centre Rogers, à Toronto.

«Je ne crois pas que ce soit juste d’avoir une seule entreprise qui contrôle tout, et c’est ce qui se passe actuellement avec Ticketmaster, à mon avis», a-t-il indiqué.

C’est la même compagnie qui avait été critiquée dans le cadre de la tournée Eras de la chanteuse Taylor Swift, qui s’était rendue au centre Rogers de Toronto et offert un spectacle à ses fans à des prix faramineux.

«Avoir un seul acteur sur le marché qui contrôle les billets, c’est inadmissible. Nous sommes donc en train d’étudier la question», a soutenu le premier ministre ontarien.

Or, c’est son propre gouvernement qui a abandonné en 2019 le règlement que le gouvernement libéral précédent voulait mettre en place.

À l’époque, le gouvernement Ford avait affirmé que le plafonnement du prix de revente des billets à 50% de leur valeur nominale aurait été inapplicable et aurait poussé les consommateurs vers le marché noir.

Blue Jays
Les sièges à l’étage central. Photo: bluejays.fanportal-mlb.com

Limiter la revente

Même si Doug Ford se dit maintenant ouvert à étudier la question, certains de ses ministres ne semblent pas du même avis.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux, Stan Cho, a indiqué qu’il n’avait pas tenté d’acheter de billets des Blue Jays parce qu’ils sont «trop chers», mais que nous avons un «marché ouvert».

Le ministre des Sports, Neil Lumsden, juge que des milliers de dollars pour un billet de Série mondiale, «ce n’est pas si différent des prix des autres championnats nationaux dans le monde».

Avant la sortie du premier ministre Ford, le ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement, Stephen Crawford, a indiqué au Droit que «nous avons une réglementation assez stricte en Ontario».

Nous lui avons posé la même question à nouveau à la suite de l’intervention de Doug Ford, et il a maintenu que «les règles dans la province sont parmi les plus strictes» et qu’il allait devoir avoir une conversation avec le premier ministre.

Blue Jays
Des sièges près des joueurs. Photo: bluejays.fanportal-mlb.com

Règles strictes

Plusieurs juridictions à travers le monde ont des règles bien plus strictes que l’Ontario en ce qui concerne la revente de billets.

Au Québec, par exemple, il est interdit de revendre des billets à un prix supérieur au prix autorisé par le producteur, et les sites de revente à prix élevé sont considérés comme illégaux depuis 2012.

Le bureau du ministre Crawford a indiqué dans un courriel que «les lois ontariennes sur la protection du consommateur garantissent aux acheteurs l’accès à l’information nécessaire pour faire des choix éclairés».

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, les entreprises n’ont pas le droit de se livrer à des «pratiques déloyales», indique un porte-parole, soit «facturer un prix nettement supérieur à celui auquel des biens ou services similaires sont facilement accessibles aux consommateurs».

Garantie de remboursement

La loi ne définit toutefois pas ce qui représente un prix «nettement supérieur».

La Loi sur la vente des billets exige également que ceux qui facilitent la revente d’un billet à un prix supérieur à sa valeur initiale fournissent à l’acheteur une confirmation écrite du vendeur principal attestant de la validité du billet ou une garantie de remboursement.

Questionnés par Le Droit, les partis d’opposition à l’Assemblée législative de l’Ontario ont évoqué leur intention de légiférer sur la question.

Les Libéraux ont déposé une motion en ce sens à Queen’s Park, mercredi après-midi, mais elle a été défaite par le gouvernement de Doug Ford.

Auteurs

