Des prix exorbitants pour voir les Blue Jays en Série mondiale

Les amateurs de baseball au Canada ont attendu 32 ans pour que les Blue Jays se qualifient en Série mondiale. Ceux qui voulaient assister en personne aux coups sûrs de leurs joueurs préférés devront peut-être attendre encore plus longtemps, alors que les prix des billets augmentent à vue d’œil.

Les Blue Jays de Toronto se sont qualifiés pour la Série mondiale, lundi soir, après sept matchs contre les Mariners de Seattle.

Le lendemain matin, quand les billets ont été mis en vente sur le site Web de Ticketmaster Canada, la plupart avaient déjà disparu aux mains des revendeurs.

Les fans des Blue Jays qui souhaitent assister en direct aux coups de Vladimir Guerrerro Jr. et de George Springer, ou aux lancers de Trey Yesavage, devront peut-être se contenter de leur salon, puisque certains billets de la section 500, située au fin fond du stade, sont affichés à 2000 $, et d’autres sont offerts à des coûts dépassant les 10 000 $.

«La revente devrait être interdite»

Md Siddiqur Rahman Lays travaille dans un dépanneur situé à côté du centre Rogers, à Toronto.