Des exercices de style avec les enfants pendant les longs trajets

Le navire piqua du nez et, puis, coula.

Quelques exercices pour augmenter le vocabulaire

En partie double: Le garçon, un jeune enfant, déposa le bateau et mis la barque sur le ruisseau, un tout petit cours d’eau. Le navire de bois, un vaisseau en balsa, vacilla et tangua, mais tint bon et resta à flot. L’enfant, un tout petit gamin, sourit en se réjouissant et regarda en examinant son œuvre, sa création, et le bonhomme, un personnage-jouet, voguer en flottant un peu plus loin et à une certaine distance. Soudain, brusquement, il heurta en entrant en contact avec un rocher, un très gros caillou, qui se trouvait là, qui s’y dressait. Le navire piqua du nez et plongea avant de couler et de sombrer.

Logorallye («on écrit un texte dans lequel apparaissent obligatoirement, dans un ordre choisi à l’avance, une série de mots»): les mots à intégrer dans le texte: mocassin, usine, galerie d’art, Californie, dromadaire: Le garçon, les mocassins aux pieds, déposa le bateau sur le ruisseau. Le navire de bois, fait de ses propres mains et pas dans une usine, vacilla, mais tint bon. L’enfant sourit et regarda son oeuvre, digne d’une galerie d’art, et le bonhomme-jouet voguer un peu plus loin, en direction de la Californie. Soudain, il heurta un rocher en forme de dromadaire qui se trouvait là. Le navire piqua du nez et coula.

Vous trouverez un générateur de mots aléatoires dans le site motsqui.com.

L’Arc-en-ciel: Le garçon roux déposa le bateau blanc sur le ruisseau brun foncé. Le navire de bois vacilla, mais tint bon. L’enfant rouquin sourit et regarda son oeuvre et le bonhomme-jouet d’un orange pâle voguer un peu plus loin. Soudain, il heurta un rocher grisâtre qui se trouvait là. Le navire piqua du nez et coula.