Des écosystèmes du Grand Toronto et du Sud de l’Ontario seront mieux protégés

L’objectif est encore ici d’appuyer des projets qui aideront à maintenir et à rétablir les populations de caribous.

Des subventions seront disponibles aux organisations sans but lucratif, aux communautés autochtones et à d’autres groupes menant des activités de restauration et de protection de l’habitat, ainsi que de surveillance et de recherche scientifique.

«Nous devons absolument investir dans des projets qui permettront d’améliorer les conditions de cette espèce emblématique, a dit le ministre Piccini. Il affirme que le nouveau programme représente «l’investissement le plus important en faveur du caribou de l’histoire de l’Ontario».

L’investissement de l’Ontario s’inscrit ici dans une entente de cinq ans avec le gouvernement fédéral.

Le caribou boréal, dont la population est estimée à environ 5 000 individus en Ontario, est sur la liste des espèces menacées.