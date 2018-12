Des Dénisoviens au Tibet?

Le site paléolithique le plus en altitude au monde

Agence Science-Presse

7 décembre 2018 à 7h00 7 décembre 2018 à 7h00

Les premiers humains arrivés sur les hauts plateaux du Tibet étaient peut-être des Dénisoviens, ces mystérieux cousins dont on sait encore peu de choses. C’est du moins ce que suggère l’âge des outils de pierre découverts récemment.

Culminant en moyenne à 4000 mètres d’altitude, et avec une température annuelle de zéro degré, le Tibet aurait commencé à être occupé il y a seulement 12 000 ans, puis colonisé il y a seulement 3600 ans.

Moins d’oxygène

Dans la dernière décennie, la science a identifié des marqueurs génétiques qui pourraient expliquer la résistance des Tibétains à une pression atmosphérique amoindrie — c’est-à-dire jusqu’à 40% moins d’oxygène que ce qu’on retrouve au niveau de la mer.

En 2014, une de ces analyses génétiques émettait comme hypothèse que ces gènes pourraient provenir à l’origine des Dénisoviens. Et cette semaine, des chercheurs annoncent dans la revue Science qu’un site archéologique appelé Nwya Devu, situé à 4600 mètres d’altitude, aurait révélé des outils de pierre vieux de 30 à 40 000 ans.

Le site de Nwya Devu récolte en même temps la palme du site paléolithique le plus en altitude au monde.

Migrations

Ces outils pourraient-ils avoir été façonnés par ces Dénisoviens? On désigne sous ce nom des humains qui, tout comme les Néandertaliens, sont vraisemblablement des descendants de ceux qui, longtemps avant l’Homo sapiens, ont quitté l’Afrique et migré à travers l’Europe et l’Asie.

Par la suite, au cours des 60 000 dernières années, des Homo sapiens ayant à leur tour quitté l’Afrique ont croisé la route de ces cousins Dénisoviens et Néandertaliens, ont eu des enfants, et certains des gènes ont survécu jusqu’à nous.