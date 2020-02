Des courts-métrages de la diaspora africaine au Labo

Dans le cadre de cette série, ce lundi 2 mars, de 18h à 19h30, dans le Hinton Learning Theatre de la Bibliothèque, on pourra rencontrer deux artistes originaires du Québec qui ont choisi de vivre et de faire carrière à Toronto: la photographe Martine Côté et l’artiste de performance Julie Lassonde.

Contributions

Par ailleurs, Le Labo accepte maintenant votre argent… On imagine que ça a toujours été le cas, mais son site web comporte maintenant un bouton de contribution.

«Pour continuer à soutenir les artistes et à agir pour la communauté artistique, nous avons besoin de vous», indique l’organisme dans sa récente infolettre.