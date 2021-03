Des chambres hyperbares pour éliminer les rides?

Ces cliniques donnent rarement les raisons pour lesquelles cette thérapie ferait des miracles pour les rides.

En fait, une recherche dans la base de données Medline avec «oxygénothérapie» et «peau» révèle plutôt des recherches sur des souris, des rats et des lapins à la peau brûlée. On trouve aussi des recherches sur des araignées, et sur des cellules.

Mais pas d’études utilisant ces caissons pour réduire les rides chez les humains.

Risque pour l’oreille

Il faut aussi savoir que ce n’est pas sans risque. Un trauma de l’oreille moyenne a été rapporté chez 2% des usagers et un type de myopie qui disparaît après quelques jours ou semaines a été rapporté chez certains patients.

Et on signale des décès: 77 personnes sont mortes de 1923 à 1996 dans 35 chambres hyperbares qui avaient pris feu. Le haut taux d’oxygène signifie qu’une étincelle peut être mortelle.