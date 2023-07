Le «Bastille Day» de la Fédération tricolore fêtera la diversité à la Distillerie

La Fédération tricolore de Toronto organise à nouveau un événement d’envergure pour la Fête de la France, soulignant la prise de la Bastille par les révolutionnaires en 1789, le «Bastille Day». La journée festive se tiendra le samedi 15 juillet, entre 11h et 19h, dans le quartier de la Distillerie.

L’activité de l’an dernier avait attiré quelques milliers de personnes dans le Bentway, sous l’autoroute Gardiner.

Célébrer la diversité de la France

La Fédération tricolore a été créée en 2017 avec l’objectif de «fédérer les autres institutions et associations locales françaises», explique Christelle Inacio, sa présidente.

«Une ligne directrice placée sous le signe de la diversité» a été choisie cette année. Les îles françaises sont à ainsi l’honneur: Polynésie, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie et d’autres territoires français.

«Des spectacles de danses polynésiennes et guadeloupéennes seront accompagnés d’un quiz musical de l’hexagone et de ses îles. Les plus jeunes auront également de quoi célébrer, avec un espace leur étant dédié. Tous pourront profiter de jeux et d’animations, et pourront se régaler autour de stands proposants plats et autres gourmandises venues de la France dans toute sa diversité.»