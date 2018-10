ApéroChic fête ses sept ans avec Zadig et Voltaire

Charlie Courrent

19 octobre 2018 à 11h00 19 octobre 2018 à 11h00

Le 23 Octobre, ApéroChic célébrera ses sept années d’existence lors d’une soirée au Bisha Hôtel. L’Express a rencontré les fondatrices de ce projet à succès.

ApéroChic a été créé en 2011 par deux françaises expatriées à Toronto. Depuis, le concept s’y est imposé comme une référence en termes de soirée élégante.

«L’impression que c’était hier»

Peggy Harvey , surnommée La Parisienne, est à l’origine du projet. Son objectif initial était d’organiser des soirées spéciales, chics et dansantes dans des endroits magnifiques de Toronto.

«Nous nous sommes rencontrées juste après la première soirée, et très peu de temps après, nous avons décidé de travailler ensemble et d’affiner le concept», nous raconte Estelle Saint Martin, co-fondatrice d’ApéroChic.

Les deux femmes, qui ont une activité principale à côté, voient l’organisation de ces soirées comme leur «afterwork». «Inutile de dire que nous sommes très heureuses d’arriver à cette étape des 7 ans avec l’impression que c’était hier», affirme Me. Saint Martin.

Cette année a été marquée par une communication de plus en plus importante et l’amélioration du site internet, notamment grâce au travail de l’agence MayDay, partenaire d’ApéroChic.

Soirées élégantes tous les mois

Au fil des années, cette organisation a imposé sa marque et son style au sein de la métropole. Chaque mois, des soirées élégantes dans des lieux époustouflants, où détente et bonne humeur sont au programme.

Le nom exprime à lui seul l’esprit qu’ont voulu imposer les fondatrices. «L’apéro est une parenthèse agréable dans la routine, très art de vivre à la française. L’aspect chic car nous voulons être dans de beaux endroits de Toronto, et que les gens fassent un effort pour s’habiller en respectant un code vestimentaire élégant», nous précisent-elles.

Depuis le lancement de ce projet, l’un des défis est de trouver un nouveau thème chaque mois, qui s’ajoute aux «événements signatures destinés à présenter un peu la culture française: le Beaujolais Nouveau en novembre, le 14 juillet, la galette des Rois en janvier.»

Soirées anglophones

Cependant, les événements d’ApéroChic ne sont pas des soirées françaises. Bien que les deux femmes soient fières de «donner une touche française à la nuit torontoise», elles souhaitent avant tout attirer la communauté anglophone.

«Nous voulions aussi que tous nos amis anglophones soient les bienvenus. La langue dans laquelle nous communiquons est l’anglais», déclare Estelle Saint Martin.

1 500 invités

Alors que les premières soirées n’accueillaient seulement qu’une cinquantaine de personnes, les derniers événements en date ont rassemblé pas moins de 350 invités, sans compter ceux qui se trouvaient sur la liste d’attente.

«Quand nous sommes allés au Cabana Pool Bar pour célébrer le 14 juillet – et cette année le titre de champion du monde de football, nous avons dépassé les 1500 personnes», se félicite-t-elle.

Partenariat avec Zadig et Voltaire

ApéroChic souhaite aussi s’associer avec des marques qui amènent à Toronto un peu de France. C’est le cas de Zadig et Voltaire, marque installée au Yorkdale Mall depuis un an.

D’ailleurs, lors de la soirée anniversaire du 23 octobre au Bisha Hotel, l’enseigne française s’occupera des cadeaux en offrant aux invités des coupons de réductions ainsi que trois beaux sacs à faire gagner en tirage au sort.

«Nous soufflerons nos sept bougies et Zadig et Voltaire leur première!», s’enthousiasment les deux fondatrices qui vous donnent rendez-vous ce mardi soir.