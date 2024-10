Des boeufs dans la mire de l’abattoir

L’auteur aime les préparations culinaires. Selon Vic Verdier, les deux hommes battus à mort ressemblent à «des pièces de viande passées à l’attendrisseur».

Parlant style, on a droit à plusieurs fuck et shit, sans parler de calvince de tabaslak. Le franglais et l’anglais carrément sont aussi assez courants. Verdier écrit: «Les ordres, c’était de jump la personne et get the fuck out. […] T’es vraiment une piece of shit, you know? Ton buddy killed a cop.»

Connaissez-vous Sam Brown?

En lisant Faces de boeufs, j’ai appris qu’un Sam Brown est le nom de la ceinture sur laquelle les policiers accrochent leur équipement. Quant au Fall in, cela désigne la réunion de toute l’équipe avant le début du quart de travail.

La référence aux boeufs dans le titre du roman n’est pas sans conséquences. Les couilles, les oreilles et la queue d’un taureau se retrouvent sur le seuil de la maison de Vic et de ses beaux-parents. De plus, une oeuvre volée est une lithographie de Picasso intitulée Le Taureau.

Deux crimes violents requièrent l’expertise du sergent-détective Vic Verdier. Dans chacun des cas, un vol d’œuvre d’art semble avoir mal tourné, et un homme a été retrouvé battu à mort.