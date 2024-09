Des bénéfices inattendus aux médicaments anti-obésité?

Ces bénéfices inattendus, s’ils se confirment, ont leur importance, considérant la grande vitesse à laquelle ces médicaments ont envahi le marché. Un médecin pourrait par exemple décider de prescrire l’un plutôt que l’autre, s’il sait que son patient souffre d’un problème cardiaque.

Et contre le Parkinson?

Mais encore faut-il pour cela mieux comprendre comment ils agissent.

On savait par exemple que les médicaments imitant l’hormone GLP-1 contribuaient à la perte de poids. Mais on réalise aussi qu’ils peuvent atténuer l’inflammation dans le cerveau. Ce qui est à mettre en lien avec les chercheurs qui ont prétendu que ces nouveaux médicaments, et d’autres, plus anciens pourraient ralentir la progression des maladies neurodégénératives, comme le Parkinson.

Il faudra beaucoup d’autres études pour en convaincre les experts du domaine. Mais on a rarement eu sous la main un médicament qui permettait des suivis à grande échelle sur une population aussi diversifiée, en aussi peu de temps.