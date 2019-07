Des agents spéciaux pour la défense des droits linguistiques

L’Ombudsman Paul Dubé a maintenant un poste de Commissaire aux services en français à combler, au niveau de l’Ombudsman adjointe Barbara Finlay, ainsi qu’une unité spécialisée pour ce travail au sein de son Bureau. Le Commissaire par intérim aux services en français est Jean-Gilles Pelletier.

Le mandat et les pouvoirs d’enquête de l’Ombudsman incluent maintenant la responsabilité de veiller à ce que les droits des Ontariens et les obligations des organismes gouvernementaux soient respectés relativement à la Loi sur les services en français.

Groupes marginalisés

En s’adressant directement aux titulaires de ces postes de commissaire linguistique et d’ombudsman, le Rapporteur spécial de l’ONU a rappelé le rôle crucial qu’ils ont à l’endroit des minorités lesquelles sont parmi les groupes les plus vulnérables et qui ont le plus besoin de protections et de ressources adéquates si nous voulons vraiment solutionner les causes profondes de la marginalisation de ces minorités et peuples indigènes, et être vraiment inclusifs.

«Soyez innovateurs , soyez audacieux et utilisez vos mandats pour faire tout ce qui peut être fait en leur faveur.»

Le Rapporteur affirme que le mandat des commissaires et ombudsman est extrêmement important pour voir à ce que la législation linguistique ne soit pas seulement symbolique, ou ne soit pas abandonnée aux caprices de dirigeants insensibles aux besoins et aux droits des minorités.