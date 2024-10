Déminer l’Ukraine avec l’intelligence artificielle

Dans la série «applications pratiques de l’intelligence artificielle», on vient peut-être d’en identifier une qui n’est pas si réjouissante: contribuer au déminage de l’Ukraine.

L’invasion russe a en effet laissé, sur environ le tiers du territoire, une quantité astronomique de mines. Le Courrier international rapportait ainsi en avril que les soldats russes avaient lancé ou planté ces mines, à la fois pour protéger leurs positions, mais aussi pour nuire à l’agriculture ukrainienne.

Résultat, il s’est créé là-bas un «marché noir du déminage», ce qui n’empêche pas les démineurs d’être incapables de répondre à la demande. Un reportage de la CBC en parlait en mai comme du «plus gros champ de mines du monde».

Beaucoup de données

En théorie, lisait-on dès l’automne dernier, il serait possible de créer un modèle d’IA capable d’identifier les terrains les plus à risque, si on arrive à nourrir cette application d’une quantité énorme de données: