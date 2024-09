Guerres et paix: retour de l’isolationnisme?

Ce courant de pensée connaît un regain de popularité au 21e siècle face à la nouvelle réalité géo-politique multipolaire, et à cause du coût effarant des interventions militaires tous azimuts. On remet en question l’obligation de veiller à la sécurité des alliés des États-Unis sur tous les continents.

En Ukraine, une défaite du gouvernement pro-occidental conforterait la Russie dans ses alliances avec l’Iran, la Chine et la Corée du Nord, alors qu’une victoire dissuaderait ces dictatures de se lancer dans de nouvelles conquêtes. Une victoire ukrainienne – ou une paix honorable – est donc éminemment souhaitable.

L’Europe aux Européens

La guerre en Ukraine se passe dans l’Est de l’Europe. Or, à long terme (dans 10 ou 20 ans?), les États-Unis et le Canada devraient laisser les Européens s’armer et s’organiser pour ses défendre seuls contre la Russie. Ils en ont les moyens, et cela a toujours été l’ambition légitime de l’Union européenne.

Les pertes énormes et l’enlisement de l’armée russe en Ukraine (un pays de 38 millions d’habitants qui font face à 144 millions de Russes, 154 en ajoutant les Biélorusses inféodés à Moscou), laissent croire que la Russie ne serait plus en mesure d’envahir des pays comme la Finlande et la Pologne, encore moins comme l’Allemagne et la France.

La menace d’une invasion russe de l’Europe est donc inexistante. Si ce n’était de ses arsenaux nucléaires, la Russie ne résisterait que quelques jours à une invasion européenne! Les bases militaires américaines en Europe, datant de la Guerre froide, sont anachroniques. Les porte-avions américains en Méditerranée aussi.