Défilé de vedettes au gala-bénéfice du 519

Des invités de marque feront une apparition: Jann Arden, Margaret Atwood, Barenaked Ladies, Kim Cattrall, Atom Egoyan et Arsinée Khanjian, Norman Jewison, Elton John et David Furnish, John Greyson et Stephen Andrews, Andrea Martin, Kent Monkman, Rick Mercer, Ben Mulroney.

Philanthrope

«La pandémie de CoViD-19 a été extrêmement éprouvante pour tout le monde, et plus particulièrement pour notre communauté. Il est maintenant venu le temps de donner», explique le philanthrope Salah Bachir, patron d’honneur du 519, dont c’est le 65e anniversaire de naissance ce mois-ci.

«Ces artistes partagent un point en commun: ils ont à cœur l’avenir du 519», ajoute Mathieu Chantelois. «Plus encore, ils vouent tous une profonde affection pour Salah Bachir, une force de la nature qui sait rassembler les gens de cœur comme personne d’autre!»

Billet régulier: 150 $. Quelques billets de type «donnez ce que vous pouvez» sont disponibles.