Deepfake: les menaces ne sont pas là où on pense

Et là encore, ceux qui veulent croire aux fausses informations sur ces groupes les partageront, indépendamment de leur qualité technique.

«L’histoire a montré qu’une nouvelle technologie est utilisée contre les groupes marginalisés avant de devenir une menace générale», résume Britt Paris, qui donne en exemple certains des premiers usages de ce qui ne s’appelait pas encore «Photoshop», il y a près de 30 ans: placer des têtes de femmes sur des corps d’actrices de films porno.

Comme quoi l’histoire se répète: justement cette semaine, on apprenait que, selon un recensement de 15 000 vidéos «deepfake» effectué par une firme néerlandaise de cybersécurité, plus de 90% étaient pornographiques. Et les cinq plus populaires sur les sites spécialisés dans ces vidéos ciblaient systématiquement des femmes.

Menace no 3: les lois sont toujours en retard

Même si des victimes déposent une plainte, la loi a quelques longueurs de retard sur la technologie.