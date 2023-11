Déclaration sur l’IA: percée ou feu de paille?

La Déclaration de Bletchley a été signée par la Chine, les États-Unis et l’Union européenne, en plus du Canada, du Japon, de l’Indonésie et d’une vingtaine d’autres pays. C’est en soi une percée pour ceux qui réclament depuis un an une forme ou l’autre de réglementation de la recherche sur l’IA.

Mais le document ne va guère plus loin que de reconnaître l’existence de risques. Et promettre de tenir d’autres sommets pour les étudier.

Photo-op

Le Sommet est une opportunité pour prendre des photos, plutôt que pour générer un débat, jugeait — avant l’événement — le chercheur britannique en IA Mark Lee, de l’Université de Birmingham.

«Nous voulons une perspective interdisciplinaire de l’IA avec des gens qui sont spécialisés en droit, en éthique, en technologie, plutôt que des gens très influents représentant des compagnies.»

Une lettre ouverte adressée au premier ministre Sunak et signée le 30 octobre par plus de 100 associations, dont des syndicats, avait reproché au Sommet un manque de représentativité «des communautés et des travailleurs les plus affectés par l’IA».