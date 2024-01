Décès du juriste Jean-Gabriel Castel

Il est membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de l’Ontario. Il a été honoré par le ministère de la Justice de l’Ontario pour «sa contribution exceptionnelle dans le domaine des lettres et du droit». Il a reçu au cours de sa longue carrière de multiples récompenses et honneurs, dont la Légion d’honneur et l’Ordre national du Mérite de la France.

Expert du droit commercial

Partisan du libre-échange, il est membre d’un groupe spécial chargé du règlement des différends entre le Canada et les États-Unis. En tant qu’arbitre international de 1960 à 2018, il a fait partie de plusieurs centres d’arbitrage, notamment celui de la Chambre de Commerce international à Paris.

Ses collègues ont souvent vanté sa capacité de travail prodigieuse.

Il a publié plus d’une centaine d’articles dans des revues professionnelles sur différents aspects du droit, de l’économie et de la politique en langue française, anglaise, espagnole et japonaise.

Il est aussi l’auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages juridiques en langue française et anglaise, devenus des classiques pour les étudiants, avocats et juristes du Canada et d’autres pays.