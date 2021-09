Beaucoup d’unanimité et peu de surprises au débat sur les enjeux francophones

Mélanie Joly n’a pas répondu à ce commentaire, contrattaquant plutôt en affirmant qu’à «chaque fois que les Conservateurs sont élus, à chaque fois, les droit ses francophones reculent au pays».

Dans les 100 premiers jours

La ministre sortante a également réitéré que le projet de loi serait déposé à nouveau dans les 100 jours d’un éventuel nouveau mandat libéral.

«Il est évident que la Loi sur les langues officielles doit avoir plus de mordant. On doit donner plus de pouvoir à notre commissaire aux langues officielles. On veut également que les juges de la Cour suprême soient bilingues, contrairement à ce que les Conservateurs proposent. Aussi, on est d’accord avec le fait qu’il doit y avoir une agence centrale au Conseil du Trésor», a fait savoir Mme Joly.

Cette déclaration a surpris François Larocque, professeur à la Faculté de droit et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques de l’Université d’Ottawa.

«C’est une nouveauté parce que ce n’est pas dans le projet de loi. Dans le projet de loi, le rôle premier de mise en œuvre de la loi revient toujours au ministre du Patrimoine», indique M. Larocque.