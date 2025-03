De l’aide pour les premiers intervenants qui affrontent des drames traumatisants

Une crise silencieuse

Selon les estimations, 23% des premiers intervenants souffrent de stress post-traumatique, un taux alarmant comparé à la population générale (qui serait environ 8% selon Statistique Canada). La nature même de leur travail les expose quotidiennement à des scènes traumatisantes, ayant un impact sur leur bien-être mental et physique.

«Ces centres fourniront les soins et le soutien adaptés dont nos membres ont besoin et qu’ils méritent, tandis qu’ils composent avec les conséquences de leur travail exigeant et essentiel», affirme Mark Baxter, président de l’Association des policiers de l’Ontario.

«La vie quotidienne d’un policier est très variée, car il peut être appelé à intervenir sur les lieux d’un crime, qu’il s’agisse d’un homicide, d’un vol de voiture ou d’un braquage. Aucune journée ne se ressemble», explique Nadine Ramadan, conseillère principale en communication pour la Police de Toronto.

«Ceci peut avoir des conséquences mentales sur eux et leur famille. C’est pourquoi il est si important de donner la priorité à leur santé mentale de nos premiers intervenants.»

Les futurs centres offriront une gamme complète de services pour répondre aux besoins des premiers intervenants: évaluations spécialisées en santé mentale, traitements en établissement et en clinique externe, services de soins virtuels, ligne de crise 24/7, programmes de réadaptation et activités thérapeutiques, accompagnement par les pairs et services de navigation du système.