De la neige en Afrique

Parc naturel au Sud de l’Afrique

Dans le parc naturel Maloti-Drakenbserg, au Sud de l’Afrique, les montagnes du Drakensberg forment une frontière naturelle entre l’Afrique du Sud et le royaume du Lesotho. Durant l’hiver, de mai à septembre, ces montagnes sont recouvertes de neige. On y trouve plusieurs sommets à plus de 3000 mètres d’altitude. Le parc est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Kilimandjaro à l’Est

En Tanzanie, se trouve le célèbre Mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique. Connu pour sa calotte glaciaire et ses sommets enneigés, le Kilimandjaro attire de nombreux passionnés de randonnée et de nature. On a souvent dû repousser la date de la disparition des glaciers du Kilimanjaro en raison du «réchauffement climatique»: certains prédisent maintenant 2030, d’autres 2050.

Montagnes au centre du continent

À la frontière entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo, les monts Rwenzori culminent jusqu’à 5109 mètres d’altitude. Ce sont les plus hautes montagnes d’Afrique, après le Kilimandjaro et le Mont Kenya. Le froid et la neige entourent ce paysage montagneux, qui attire de nombreux alpinistes. Cependant, là aussi certains scientifiques sont pessimistes quant à l’avenir de ces glaciers.